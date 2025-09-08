Apple a validé pour la première fois les dalles OLED de BOE sur un modèle haut de gamme, soit l’iPhone 17 Pro. Cette production de dalle OLED reste cependant limitée au marché chinois, signe d’une certaine prudence de la part de Cupertino. Après avoir fourni les écrans des modèles standard pendant plusieurs années, BOE franchit donc un nouveau cap en entrant dans une gamme Pro dominée jusqu’ici par Samsung et LG. Si l’on en croit plusieurs sources, la production de masse de ces dalles a débuté en août 2025, juste avant le lancement des iPhone 17 en septembre. A noter que les panneaux LTPO de BOE offrent un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, égalant ainsi les standards des concurrents sud-coréens.

Le choix de BOE pour certains modèles premium s’inscrit dans une stratégie à plusieurs volets pour Apple. D’une part, la marque diversifie sa chaîne d’approvisionnement, réduisant ainsi sa dépendance aux leaders historiques. D’autre part BOE propose des tarifs plus compétitifs, donnant à Apple un levier dans ses négociations. Enfin, en réservant ces écrans au marché chinois, Apple adopte une approche toujours plus « localisée », qui permet de répondre aux ambitions industrielles du pays tout en limitant les risques liés aux tensions commerciales internationales entre la Chine et les États-Unis.