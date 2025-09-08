La Corée du Sud a décidé de repousser de 60 jours sa décision concernant la demande d’Apple visant à obtenir l’autorisation d’exporter des données cartographiques numériques de haute précision. La nouvelle date limite a été fixée au 8 décembre 2025. Pour rappel, Apple souhaite accéder à des cartes topographiques à l’échelle 1:5 000, suffisamment détaillées pour alimenter des fonctions avancées de navigation, de réalité augmentée et de spatial computing. Le dossier est actuellement examiné par l’Institut national d’information géographique, rattaché au ministère du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports en concertation avec plusieurs organismes, dont la Défense, les Affaires étrangères, les services de renseignement et des experts privés. Les autorités sud-coréennes invoquent des préoccupations liées à la sécurité nationale, à la sensibilité des données et à la protection économique, des arguments déjà utilisés dans le passé pour refuser des demandes similaires de Google.

Il s’agit de la deuxième tentative d’Apple après un rejet en 2023. La firme de Cupertino souligne que, contrairement à Google, sa présence de serveurs en Corée garantit une meilleure réactivité et un contrôle accru en cas de faille. Une (éventuelle) approbation en décembre pourrait largement transformer l’expérience-utilisateur d’Apple Plans dans le pays, l’app étant actuellement limitée et très peu adaptée aux touristes.