Les Powerbeats Fit de Beats viennent à nouveau de fuiter et semblent prêts à remplacer les Beats Fit Pro. Révélés par le leaker Evan Blass après un premier teasing fin août, ces écouteurs se distinguent par de nouveaux coloris dont un “Spark Orange” qui correspondrait à la nouvelle teinte inédite de l’iPhone 17 Pro (qui sera présenté dans quelques heures). Les PowerBeats fit seraient aussi proposés en Gravel Gray, Jet Black et Power Pink, le lancement officiel étant prévu dans les prochaines semaines. Gageons que les prochains propriétaires d’iPhone 17 Pro Orange pourraient bien se laisser séduire par les nouveaux PowerBeats « Spark Orange ».

I know this isn’t the Apple leak you wanted today, but c’est la vie. The colorways here are Spark Orange, Gravel Gray, Jet Black, and Power Pink. pic.twitter.com/P0lfxPzNMH — Evan Blass (@evleaks) September 9, 2025

Côté technique, Beats mise sur une autonomie revue à la hausse, soit 7 heures d’écoute par charge, contre 6 auparavant, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier. On retrouve aussi l’Apple H1 chip, la réduction active du bruit, le mode transparence, ainsi qu’un nouvel Adaptive EQ pour un son toujours plus équilibré. Beats introduit aussi un quatrième embout auriculaire pour un meilleur ajustement. Le design resterait proche du modèle précédent avec ses ailettes de maintien. En revanche, nul ne sait si ces écouteurs seront dévoilés durant la keynote de ce soir…