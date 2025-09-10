Planète promise, planète due : avec la sortie de la nouvelle version de visionOS, l’Apple Vision Pro gagne un nouvel environnement immersif, la planète Jupiter. Apple présente ainsi ce nouvel environnement : « Voici la vue depuis Amalthea, l’une des lunes internes de Jupiter. Jupiter est la planète de notre système solaire qui tourne le plus rapidement, avec une journée ne durant que 10 heures. Sélectionnez l’heure de la journée pour voir comment l’éclairage et l’alignement des lunes évoluent au fil du temps. » Un utilisateur du Vision Pro s’est empressé de publier une première vidéo sur cet environnement de toute beauté (bien que très sobre dans le style) :

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

L’environnement Jupiter sur l’Apple Vision Pro permet d’explorer la planète à tout moment de sa journée de 10 heures, avec cinq préréglages ou un curseur libre pour choisir l’heure exacte. Par défaut, l’environnement évolue en temps réel, mais il est possible d’accélérer ou de mettre en pause ce cycle. Même la nuit, sans lumière solaire donc, la vue reste particulièrement spectaculaire, la galaxie (notre Voie Lactée) étant alors bien visible aux alentours, tout comme les myriades d’étoiles.