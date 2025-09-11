Apple inaugure son protocole sans fil propriétaire pour des échanges audio, vidéo et de données à très faible latence
Apple a discrètement inauguré un nouveau protocole sans fil propriétaire avec l’iPhone 17 : le SPR AVS (Spatial Relay Audio-Visual Sync). Conçu pour dépasser les limites du Bluetooth et d’AirPlay, il repose sur l’intégration étroite du modem C1X et de la puce A19 Pro. Son objectif : assurer des échanges audio, vidéo et de données de capteurs à très faible latence entre les appareils Apple, qu’il s’agisse des AirPods Pro 3, du Vision Pro ou des HomePods. Parmi ses atouts, on retrouve une transmission sous les 10 millisecondes, le support de l’audio lossless, la synchronisation multi-appareils parfaite et une allocation dynamique de la bande passante afin d’optimiser autonomie et performance.
Au-delà de l’amélioration sonore, SPR AVS illustre la stratégie d’Apple dans l’informatique spatiale : relier en temps réel données biométriques, environnementales et de mouvement pour des expériences immersives. Là où Bluetooth LE Audio et Snapdragon Sound se concentrent sur la qualité musicale, Apple pousse plus loin l’intégration multimodale avec un protocole hautement sécurisé en pair-à-pair qui ne transite pas par le cloud. Si pour l’instant le SPR AVS reste exclusif à l’écosystème Apple, son ouverture aux développeurs tiers pourrait en faire l’ossature des expériences sans fil de prochaine génération, consolidant encore davantage l’avance technologique d’Apple dans le domaine de l’AR et du spatial computing.
Mon premier reflex est de râler, à l’heure ou Apple s’est rangé derrière la plupart des standards de l’industrie ils nous sortent un protocole propriétaire du chapeau !!!
Et puis je me rend compte à quel point le Bluetooth nous a maintenu dans une situation merdique : mauvaise qualité audio, latence élevée, sécurité quasi absente et expérience utilisateur plutôt mauvaise. Sur ce dernier point c’est déjà Apple qui a sensiblement amélioré les choses avec ses écouteurs.
Donc au final je pense que c’est une excellente chose, en espérant que dans dix ans ce sera devenu un standard adopté par tout le monde et qu’on ce sera débarrassé du vieux Bluetooth anémique !
C’est le genre de nouvelle que j’apprécie parce que c’est un ajout discret mais à coup sûr super intéressant pour l’usage des produits à l’avenir. De l’innovation discrète.
Le seul endroit intéressant ça serait que une AppleTV pour faire le raccord sans fil avec un AVR et un vidéoprojecteur.Au delà de ça c’est un peu survendu.