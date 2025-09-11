Apple a discrètement inauguré un nouveau protocole sans fil propriétaire avec l’iPhone 17 : le SPR AVS (Spatial Relay Audio-Visual Sync). Conçu pour dépasser les limites du Bluetooth et d’AirPlay, il repose sur l’intégration étroite du modem C1X et de la puce A19 Pro. Son objectif : assurer des échanges audio, vidéo et de données de capteurs à très faible latence entre les appareils Apple, qu’il s’agisse des AirPods Pro 3, du Vision Pro ou des HomePods. Parmi ses atouts, on retrouve une transmission sous les 10 millisecondes, le support de l’audio lossless, la synchronisation multi-appareils parfaite et une allocation dynamique de la bande passante afin d’optimiser autonomie et performance.

Au-delà de l’amélioration sonore, SPR AVS illustre la stratégie d’Apple dans l’informatique spatiale : relier en temps réel données biométriques, environnementales et de mouvement pour des expériences immersives. Là où Bluetooth LE Audio et Snapdragon Sound se concentrent sur la qualité musicale, Apple pousse plus loin l’intégration multimodale avec un protocole hautement sécurisé en pair-à-pair qui ne transite pas par le cloud. Si pour l’instant le SPR AVS reste exclusif à l’écosystème Apple, son ouverture aux développeurs tiers pourrait en faire l’ossature des expériences sans fil de prochaine génération, consolidant encore davantage l’avance technologique d’Apple dans le domaine de l’AR et du spatial computing.