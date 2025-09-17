La mise à jour watchOS 26, disponible depuis peu, propose une fonctionnalité qui aide les utilisateurs d’Apple Watch à tirer le meilleur parti de leur recharge. Désormais, la montre détecte si le chargeur utilisé ne propose pas les vitesses de charge optimales, offrant ainsi des conseils pour améliorer l’expérience.

Une alerte claire pour identifier les chargeurs lents

D’après un document d’Apple, une notification « Chargeur lent » apparaît dans la section Batterie de l’application Réglages lorsque l’Apple Watch détecte une recharge qui n’est pas optimale. Cette alerte s’affiche en orange pour signaler une charge lente, tandis que les vitesses de charge rapides sont indiquées en vert. Apple précise que ce message ne signale pas un problème avec le chargeur, mais indique simplement qu’un chargeur plus puissant pourrait accélérer le processus.

Pour une charge optimale, Apple recommande de brancher le câble de l’Apple Watch directement sur un chargeur USB-C dédié. Les chargeurs multiprises, les ordinateurs ou les hubs USB connectés à d’autres appareils risquent de réduire la puissance maximale disponible, selon le fabricant. De même, les ports USB des hubs ou des voitures peuvent entraîner des vitesses de charge plus lentes. Par ailleurs, l’utilisation d’un câble fourni avec une ancienne version de l’Apple Watch peut également limiter les performances.

Un autre facteur clé influence la vitesse de charge : la température ambiante. Apple indique que l’Apple Watch se recharge plus rapidement dans un environnement à température normale. Si votre montre est en charge dans des conditions de température trop élevées ou trop basses, cela peut ralentir la vitesse pour protéger la durée de vie de la batterie, précise la firme. Cette mesure garantit la longévité de la batterie, même si elle peut allonger le temps de recharge dans certains cas.