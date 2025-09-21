Comme chaque année, les vidéos pour vérifier la solidité d’iPhone affluent sur YouTube. Cette fois, l’iPhone Air, le modèle le plus fin d’Apple, passe entre les mains de JerryRigEverything, créateur connu pour sa méthodologie.

L’iPhone Air passe le test de résistance

D’emblée, la mise en scène surprend : de la glace fondue sur l’écran, puis des pointes de dureté de Mohs pour éprouver le nouveau Ceramic Shield 2. Rappel utile du YouTubeur : le verre se raye généralement au niveau 5 ou 6, le saphir autour de 8 ou 9. Ici, l’écran ne montre aucune marque au niveau 6 et, au niveau 7, les rayures restent à peine visibles.

Ensuite, le couteau entre en scène pour scruter les bords et les finitions. Des entailles apparaissent comme prévu, mais le son du raclage sur le titane choque moins que sur l’aluminium. Le dos en verre et le capteur photo ne cèdent pas aux rayures, contrairement au flash, fortement marqué par la lame.

Autre rituel : la flamme d’un briquet sur la vitre avant. Après un rapide essuyage de l’écran, aucun revêtement ne semble affecté. Le modèle confirme ainsi une bonne résistance aux agressions superficielles du quotidien.

L’épreuve de flexion

Place ensuite au moment fort : le test pour plier l’iPhone Air. Plus élastique et plus solide que l’aluminium, le titane laissait espérer un bon résultat. En forçant à deux mains, pouces au centre, le smartphone plie sous la contrainte mais reprend sa forme une fois relâché. À la main, il résiste donc à la torsion.

Pour aller plus loin, JerryRigEverything déploie un plan B. L’iPhone Air est placé entre deux appuis, relié à un dynamomètre et actionné par un palan. La traction décentre le châssis jusqu’à provoquer des craquements. À 97 kg de contrainte, la vitre avant finit par se briser. Fait marquant, le dos en verre reste intact. Le cadre en titane, lui, garde un pli net au milieu. Malgré tout, l’écran continue de fonctionner après cette séance extrême.

Après une pression de 97 kg

Ce seuil de 97 kg s’applique au point central de l’appareil. Dans une poche arrière, le poids d’une personne se répartit sur toute la surface. De fait, le risque de casse par simple pression, comme s’asseoir sur l’iPhone, diminue par rapport à des scénarios classiques.

À ce stade, l’iPhone Air semble donc éviter un nouveau « bendgate » (comme l’avait connu l’iPhone 6 Plus), tout en validant la plupart des promesses de robustesse mises en avant par Apple dans ce format ultra-fin.