C’est la principale nouveauté des AirPods Pro 3 : le capteur cardiaque intra-auriculaire intégré à l’accessoire permet de suivre la fréquence en temps réel de l’utilisateur pendant l’effort, et ce même sans Apple Watch ! Grâce à une technologie de lumière infrarouge pulsée à 256 Hz, les nouveaux écouteurs mesurent également les calories brûlées et les mouvements.

Précision : promesse tenue

Lors du premier test détaillé réalisé par la chaine YouTube The Quantified Scientist, les AirPods Pro 3 se sont hissés au niveau des meilleurs dispositifs portables, y compris de certaines montres haut de gamme. Un test comparatif oppose ces écouteurs à une ceinture thoracique de référence (la Polar H10 en l’occurrence), et les résultats montrent une excellente corrélation dans les activités, surtout lorsqu’il s’agit de cyclisme (y compris le vélo d’appartement). En revanche, pendant la course à pied, des interruptions sont constatées dans la mesure, sans doute liées au maintien des embouts sur les oreilles ou aux mouvements intenses effectués lors de ce type d’activité.

Ajustement et fiabilité : le bon duo

Pour rappel, et afin de garantir des mesures correctes, Apple propose cinq tailles d’embouts (dont une taille XXS inédite), et invite à vérifier que le capteur touche bien la peau dans l’oreille. Un bon ajustement est donc essentiel si l’on ne veut pas altérer la précision du capteur optique intégré. Voilà donc une très bonne surprise ; la fonction santé des AirPods Pro 3 n’est pas un simple gadget, comme on aurait pu tout de même le craindre. De quoi relativiser le prix élevé de l’accessoire ?