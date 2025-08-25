Apple s’apprête à lancer cet automne les AirPods Pro 3, avec une nouveauté : le suivi de la fréquence cardiaque, selon Mark Gurman de Bloomberg. On le retrouve déjà sur les Powerbeats Pro 2 lancés plus tôt cette année.

Une nouvelle fonction de santé pour les AirPods Pro 3

Cette fonctionnalité utilise des capteurs optiques LED qui émettent des impulsions plus de 100 fois par seconde pour analyser le flux sanguin à travers les oreilles. Les données collectées s’intègrent aux applications de fitness populaires et se synchronisent avec l’application Santé de l’iPhone, offrant ainsi un suivi précis pendant les entraînements.

Cette technologie s’inspire directement du système de mesure de la fréquence cardiaque de l’Apple Watch. D’ailleurs, si un utilisateur porte à la fois les AirPods Pro 3 et une Apple Watch, les applications privilégieront probablement les données de la montre, comme c’est déjà le cas avec les Powerbeats Pro 2.

Outre le suivi de la fréquence cardiaque, les AirPods Pro 3 devraient offrir une qualité sonore améliorée, une réduction active du bruit optimisée et des modifications de design. Ces évolutions visent à renforcer l’expérience utilisateur. Les AirPods Pro 2, lancés en septembre 2022 et mis à jour avec un boîtier USB-C en septembre 2023, avaient déjà posé les bases de ces avancées, mais la troisième génération semble prête à aller plus loin.

Bien que la date exacte reste à confirmer, la commercialisation des AirPods Pro 3 devrait se faire pour septembre ou octobre. On peut se douter que l’annonce aura lieu lors de la keynote du mois prochain où Apple présentera ses iPhone 17.