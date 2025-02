Apple vient d’annoncer les Powerbeats Pro 2, à savoir les nouveaux écouteurs de Beats, avec plusieurs nouveautés au programme. Ces écouteurs ont déjà fuité à plusieurs reprises et tout est conformé aux rumeurs : réduction active de bruit (ANC), suivi de la fréquence cardiaque pour les séances de sport, 45 heures d’autonomie et plus encore.

Un son amélioré pour les Powerbeats Pro 2

Les nouveaux écouteurs Beats intègrent plusieurs technologies pour offrir une expérience audio immersive. La réduction active du bruit (ANC) permet de bloquer efficacement les sons extérieurs, tandis que le Mode Transparence laisse passer les bruits environnants pour une écoute plus naturelle lorsque nécessaire.

L’égalisation adaptative ajuste automatiquement les paramètres sonores en fonction de l’environnement et de l’écoute, offrant ainsi un son optimal dans toutes les situations. De plus, l’audio spatial personnalisé, avec suivi dynamique de la tête, permet une expérience sonore en 3D, idéale pour les contenus compatibles, comme les films et les séries.

Un design ergonomique et résistant

Ces écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour s’adapter à l’oreille tout en étant confortables à porter pendant de longues périodes. Les contours d’oreille renforcés d’un alliage nickel-titane assurent à la fois solidité et flexibilité, permettant une prise en main optimale, même lors de mouvements intenses.

Ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration selon la norme IPX45, ce qui les rend parfaits pour les séances de sport. Ils sont aptes à résister à l’humidité sans compromettre leur performance sonore ou leur durabilité.

Suivi de la fréquence cardiaque : un atout pour les sportifs

Les Powerbeats Pro 2 sont équipés de capteurs de fréquence cardiaque, permettant de suivre les performances en temps réel pendant l’exercice. Ce suivi est compatible avec certaines applications et équipements de fitness, vous offrant ainsi une mesure précise de votre activité physique.

Le suivi de la fréquence cardiaque est facultatif et peut être désactivé à tout moment, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation en fonction des besoins de l’utilisateur.

Une compatibilité avec les produits Apple et Android

Les Powerbeats Pro 2 embarquent par la puce Apple H2. Le jumelage se fait d’un simple geste et vous pouvez facilement basculer entre vos appareils Apple. De plus, les fonctionnalités telles que le partage audio, Siri et l’application Localiser sont disponibles pour une utilisation encore plus pratique.

Pour les utilisateurs Android, l’application Beats offre également une expérience simplifiée. Le jumelage d’un seul geste est possible, tout comme la fonction de suivi de la fréquence cardiaque, les commandes personnalisées, ainsi que les widgets affichant le statut de la batterie. L’application Localiser mes Beats permet aussi de retrouver vos écouteurs en cas de perte.

Une bonne autonomie

L’autonomie de ces écouteurs est l’un de leurs principaux atouts. Elle est de 10 heures avec une seule charge et jusqu’à 45 heures grâce au boîtier de charge. Vous pourrez profiter d’une expérience prolongée sans avoir à vous soucier de recharger fréquemment vos écouteurs.

Pour les moments où la batterie est faible, la fonctionnalité Fast Fuel permet de recharger les écouteurs en seulement 5 minutes, offrant ainsi jusqu’à 1h30 d’écoute. Ils sont également compatibles avec les chargeurs sans fil Qi, offrant ainsi une solution pratique et moderne pour la recharge.

Prix et date de sortie

Les écouteurs Powerbeats Pro 2 de Beats coûtent 299,95 euros. Ils sont disponibles dès maintenant à l’achat avec la livraison qui se fera d’ici les prochains jours.