Apple poursuit ses ambitions environnementales avec un investissement majeur dans la restauration et la gestion durable d’une forêt de séquoias rouges en Californie. En partenariat avec The Conservation Fund, l’entreprise soutient la préservation de la forêt du fleuve Gualala, située dans le comté de Mendocino. Cette zone fait partie d’un vaste corridor forestier côtier qui abrite une biodiversité exceptionnelle et constitue une ressource vitale pour les communautés locales du nord de la Californie.

Un projet au cœur du Restore Fund

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Restore Fund, un programme lancé par Apple pour accélérer le financement de projets de conservation et d’agriculture régénérative à travers six continents. L’objectif de ce programme est de favoriser des solutions « naturelles » ou renouvelables pour capturer le carbone atmosphérique et soutenir la transition vers la neutralité carbone d’ici 2030. En échange de cet engagement, Apple recevra des crédits carbone générés par la croissance et la gestion durable de la forêt.

Préserver la biodiversité et soutenir les communautés

Pour Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l’environnement et des initiatives sociales d’Apple, l’enjeu dépasse la simple compensation carbone : « Nous sommes ravis de contribuer à la protection des séquoias emblématiques de Californie. Les forêts représentent l’une des technologies les plus puissantes pour retirer le carbone de l’atmosphère, tout en stimulant les économies locales et en renforçant la biodiversité. »

Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l’environnement et des initiatives sociales d’Apple

En multipliant ce type d’initiatives, Apple confirme en tout cas sa volonté de devenir un acteur de la lutte contre le changement climatique… et ce même si la production de centaines de millions d’iPhone, d’iPad et d’AirPods chaque année devrait empêcher tout triomphalisme. La firme de Cupertino pollue, beaucoup, mais au moins peut-on lui reconnaitre de véritables initiatives pour la nature, ainsi qu’un effort dans les énergies renouvelables (pour ses centres de serveur par exemple) et le recyclage. C’est déjà ça de pris…