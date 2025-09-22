Chaque jour, vous échangez des messages, des mails et partagez tout un tas d’informations personnelles sur votre iPhone. Cela fait un beau paquet de données enregistrées dans votre smartphone et auxquelles les hackers peuvent accéder.

Le système iOS est réputé pour la sécurité qu’il offre. Cela dit, il serait irresponsable de se croire invincible contre toutes cyberattaques simplement parce que vous possédez un iPhone. Comme sous tout autre système d’exploitation, il est important de prendre des précautions, et de se protéger. Voici 6 astuces pour optimiser votre sécurité sur iOS.

Maintenez votre iPhone à jour

Votre smartphone est plus qu’un simple outil de communication (appels ou messages). C’est votre assistant personnel. Vous l’utilisez pour gérer vos comptes bancaires, vos e-mails, vos réseaux sociaux, etc. Il est aussi devenu votre conseiller financier. Avec votre iPhone, vous suivez régulièrement le cours bitcoin et pouvez déterminer le meilleur moment pour faire vos placements. Vous y stockez aussi directement vos cryptomonnaies. En bref : tout ceci fait de vous une cible idéale pour les cybercriminels.

La première étape pour déjouer leurs plans, c’est de garder votre iPhone à jour. Apple publie régulièrement des correctifs pour éliminer les bugs et les failles de sécurité. Vous avez l’habitude de zapper les notifications qui vous informent d’une nouvelle mise à jour ? Arrêtez dès maintenant ! Retarder cette manipulation vous expose à des menaces telles que l’installation de logiciels espions ou de rançongiciels.

Astuce : activez les mises à jour automatiques si vous n’avez pas le temps de les rechercher manuellement. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Sécurisez vos comptes avec des mots de passe complexes et uniques

Vous avez un mot de passe et Face ID pour filtrer l’accès à votre téléphone. C’est bien, mais cette mesure ne vous protège qu’en cas de vol de votre appareil. En ligne, vous restez vulnérable face aux attaques.

Notre solution pour vous protéger ? Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte : Facebook, Mail, portefeuille crypto, banque en ligne, etc. Ainsi, même en cas de compromission d’un de vos comptes, vous ne perdez pas tout.

Utilisez aussi un gestionnaire dédié pour stocker vos mots de passe. Qu’on se le dise, mémoriser plus de 5 identifiants différents n’est pas évident. Alors, lorsque vous créez un nouveau mot de passe pour un compte, enregistrez-le dans votre trousseau iCloud, ou ailleurs.

Renforcez la protection de vos comptes

Les mots de passe forts ne suffisent pas toujours pour protéger vos données en ligne. Les cybercriminels font évoluer leurs attaques et réussissent parfois à contourner les systèmes les plus sécurisés.

Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) quand c’est possible. La 2FA exige un deuxième facteur de vérification (SMS, application, etc.). Même si un tiers obtient votre mot de passe, il ne peut pas accéder à vos informations sans passer cette étape.

Configurez aussi Face ID ou Touch ID pour des applications spécifiques comme votre gestionnaire de mots de passe. La sécurité biométrique rend difficiles les violations de données sur votre iPhone. Cette fonctionnalité d’Apple est rapide, pratique et renforce la sécurité offerte par vos mots de passe.

Évitez de cliquer sur des pièces jointes ou liens suspects

Tout le monde peut être victime d’une attaque par phishing. Même sous iOS, vous pouvez recevoir des e-mails, messages privés ou SMS contenant des liens malveillants. Dès que vous recevez un message suspect ou d’un destinataire inconnu, ne cliquez pas dessus. Ne téléchargez aucune pièce jointe, tant que vous n’êtes pas sûr qu’elle provient d’une source officielle.

Désactivez aussi AirDrop et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas ou que vous êtes à l’extérieur. Des personnes malintentionnées peuvent se connecter facilement à votre téléphone par ces canaux. Vous pouvez configurer ces fonctionnalités pour qu’elles arrêtent de fonctionner automatiquement lorsque vous avez arrêté de les utiliser depuis un moment.

Restreignez les autorisations des applications

« Autoriser l’accès à votre appareil photo, au multimédia, à votre microphone ou à vos contacts ». Vous avez certainement déjà vu ce message après l’installation de certaines applications.

Soyez prudent avec les autorisations que vous donnez à certaines applis. Elles peuvent collecter vos informations à votre insu. Accédez à Paramètres > Confidentialité et sécurité et vérifiez les accès de vos applications. Révoquez tout ce qui est superflu.

Activez le mode perdu

Cette fonctionnalité vous permet de localiser votre iPhone en cas de perte ou de vol. Vous pouvez aussi le verrouiller ou effacer toutes vos données à distance.

Pour une protection supplémentaire, vous pouvez également activer le mode isolement. Cette option est disponible à partir de l’iOS 16 et a été conçue principalement pour les utilisateurs dont les activités les exposent à des menaces très sophistiquées (militants, traders, etc.). Elle désactive les applis potentiellement vulnérables et bloque toutes les tentatives de communication non autorisées.

Nos iPhones contiennent nos vies. Applications bancaires, e-mails pro, photos, etc., tout y est. Quel que soit le type d’activités que vous menez sur votre iPhone, mieux vaut prévenir que guérir. Suivez nos conseils dès maintenant pour mieux vous protéger.