Amazon propose actuellement une offre promotionnelle sur le nouveau chargeur sans fil Apple (MagSafe / Qi) à 25 W. La version 1 mètre est à 39€ au lieu de 49€ et la version 2m à 47€ au lieu de 59€. Cet accessoire, annoncé récemment, marque une évolution pour les iPhone compatibles, en particulier avec l’adoption du standard Qi2. C’est donc l’occasion de faire le point sur ses spécificités, l’intérêt d’acheter maintenant, et les alternatives à considérer.

Ce que ce chargeur Apple apporte

Standard Qi2 : alignement magnétique et rendement amélioré par rapport au Qi 15 W classique.

: alignement magnétique et rendement amélioré par rapport au Qi 15 W classique. Puissance 25 W : recharge sans fil plus rapide sur iPhone compatibles (et Android Qi2).

: recharge sans fil plus rapide sur iPhone compatibles (et Android Qi2). USB‑C : câble intégré, finition et fiabilité Apple.

: câble intégré, finition et fiabilité Apple. Compatibilité étendue : fonctionne à 15 W sur les appareils Qi standards, et à pleine puissance sur Qi2.

Ce qu’il faut pour profiter des 25 W

Pour atteindre le débit maximal, utilisez un adaptateur secteur USB‑C d’au moins 30 W (Power Delivery). Un bloc insuffisant bridera la puissance. Ce chargeur UGREEN de 30W (2 ports USB-C + 1 ports USB-A) à 11,99€ au lieu de 15,99€ en ce moment fera très bien l’affaire. Ou vous pouvez prendre le chargeur officiel Apple à 33€ au lieu de 39,99€.

Compatibilité (iPhone & Android)

Les iPhone compatibles Qi2 tirent pleinement parti des 25 W. Les modèles antérieurs restent pris en charge en Qi/MagSafe avec des puissances inférieures (jusqu’à 15 W selon appareil et version). Côté Android, les smartphones certifiés Qi2 bénéficient aussi de l’aimantation et d’une meilleure stabilité.