La comédie romantique All of You est disponible sur Apple TV+. Le film montre la relation de plus en plus équivoque entre Laura (Imogen Poots) et Simon (Brett Goldstein), « meilleurs amis » depuis leurs années universitaires. Alors que le duo s’ouvre peu à peu à l’idée que leur relation pourrait dépasser le stade de l’amitié, un test scientifique censé identifier les âmes sœurs vient bouleverser leur trajectoire. Faut-il donc se fier à la science… ou au cœur ?

Un projet longuement mûri et une distribution séduisante

Conçu depuis une décennie par William Bridges et Brett Goldstein, All of You a été d’abord présenté au Toronto International Film Festival avant de rejoindre le catalogue Apple. La réalisation privilégie l’émotion discrète et la douceur des sentiments (plutôt que la fougue de l’attirance sexuelle) dans une tonalité qui rappelle souvent la romcom culte Quand Harry Rencontre Sally. Les retours critiques sont globalement positifs et le film obtient la note tout à fait respectable de 77% sur Rotten Tomatoes. A noter que Jenna Coleman et Zawe Ashton complètent à merveille le duo de couples. Une jolie romance moderne en somme, avec au passage une critique plutôt fine sur la place parfois (trop) omniprésente de la science et de la technologie dans nos vies quotidiennes.