Jony Ive, ancien designer en chef d’Apple, s’offre une nouvelle incursion dans l’univers des objets d’exception. Avec son studio LoveFrom, ce dernier a imaginé la Sailing Lantern, une lampe de navigation (très) haut de gamme réalisée en collaboration avec le fabricant japonais Balmuda. Proposée au tarif extravagant de 4 800 dollars et limité à 1 000 exemplaires, seulement, cet objet de prestige associe acier inoxydable, verre raffiné et système LED rechargeable, le tout étant conçu pour résister aux conditions maritimes les plus exigeantes.

Une passion personnelle devenue création exclusive

« J’aurais aimé simplement acheter une lanterne pour mon yacht. Mais rien ne correspondait à mes attentes. Alors j’ai passé deux ans à la concevoir », confie Ive. Plus qu’un accessoire, la Sailing Lantern se présente comme une sorte de manifeste esthétique où robustesse et élégance se rencontrent, reflet de l’amour du designer britannique pour la voile. « les gens se soucient des objets bien conçus et durables » conclut Ive.

Révélé au grand public grâce à ses créations emblématiques chez Apple — de l’iPod à l’iPhone en passant par l’iMac — Ive poursuit donc aujourd’hui sa carrière au sein de LoveFrom aux côtés de Marc Newson (encore un ex-collaborateur d’Apple) tout en collaborant avec OpenAI sur le design d’appareils d’IA.