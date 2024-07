Jonathan Ive ne s’est jamais vraiment remis de la disparition de Steve Jobs en 2011 des suites d’un cancer. Interviewé lors du podcast « Life in Seven Songs », le célèbre designer est une fois de plus revenu sur son départ d’Apple, avant d’embrayer sur sa relation professionnelle avec l’homme au col roulé :

« Je veux dire, c’est une chose très naturelle, n’est-ce pas, qu’il y ait des chapitres et quitter Apple était dans un certain sens, vous savez, une chose terriblement difficile à faire parce que je l’ai fait et j’aime tellement l’entreprise, tellement, tellement, « déclare Ive . « Et il y a des moments où, tu sais, c’est l’heure du prochain chapitre. »

Concernant Steve Jobs, on comprend que Ive reste encore marqué par l’ouverture d’esprit et la capacité d’analyse et de conceptualisation du co-fondateur d’Apple :

« J’étais étonné qu’il ait la patience, la curiosité et l’intérêt de venir nous rencontrer et de passer autant de temps à simplement observer le travail en cours dans le studio, » raconte le designer « ce qui était très différent du travail que nous développions et finalement expédiions. »

« Ce qui m’a marqué, c’est qu’alors que je pouvais réfléchir, traiter mes idées, développer une perspective et une opinion, et élaborer des concepts, mais que je pouvais à peine les décrire, » poursuit Ive, « voilà quelqu’un qui pouvait presque sans réfléchir, cela semblait sans effort, décrire des sentiments et des perceptions vraiment complexes d’idées et d’opportunités. »

« Et donc, il n’y a pas un jour où je ne pense pas à lui ou ne ressens pas sa perte, » affirme Ive sur un ton triste. « Il n’y a pas un jour où je ne suis pas reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble et pour ce que j’ai appris et découvert. »