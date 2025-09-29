Apple met aujourd’hui en avant des applications sur l’App Store qui utilisent Apple Intelligence sur iOS 26 grâce au nouveau framework Foundation Models. L’intérêt pour les développeurs est d’utiliser les fonctionnalités d’intelligence artificielle directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans payer le moindre centime. C’est Apple Intelligence qui gère tout ça.

Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs internationaux chez Apple, déclare :

Nous sommes ravis de voir que des développeurs du monde entier intègrent déjà des fonctionnalités d’intelligence artificielle respectueuses de la vie privée dans leurs applications. Les expériences qu’ils créent au sein de leurs applications sont riches et créatives, et montrent à quel point le cadre des modèles de base ouvre de nouvelles perspectives. De la génération de suggestions de journalisation qui stimulent la créativité dans Stoic aux explications conversationnelles de termes scientifiques dans CellWalk, il est incroyable de voir les nouvelles fonctionnalités puissantes qui améliorent déjà les applications que les gens utilisent tous les jours.

Une mise en avant de plusieurs applications

Pour cette occasion, Apple met en avant des applications qui utilisent Apple Intelligence sur iOS 26 :

SmartGym offre aux utilisateurs un moyen élégant et simple de planifier et de suivre leurs entraînements. Grâce à l’IA d’Apple Intelligence, elle permet aux utilisateurs de décrire un entraînement et de le transformer en une routine structurée avec des séries, des répétitions, des temps de repos et l’adaptation des équipements.

Stoic est une application de journal qui aide les utilisateurs à mieux comprendre leurs émotions et leur fournit des conseils pour être plus heureux, plus productifs et surmonter les obstacles. Grâce au framework Foundation Models, les utilisateurs peuvent recevoir des suggestions de personnalisées générées à partir de leurs derniers textes écrits.

SwingVision, une application qui aide les utilisateurs à améliorer leurs compétences au tennis ou au pickleball, utilise le framework pour générer des conseils destinés aux joueurs afin qu’ils améliorent leur jeu.

Apple liste également 7 Minute Workout, Gratitude, Train Fitness, Streaks, CellWalk, OmniFocus 4 et bien d’autres. La liste complète est à retrouver sur cette page.