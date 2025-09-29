Apple a proposé aujourd’hui plusieurs mises à jour, dont iOS 26.0.1 sur iPhone, ainsi qu’iOS 18.7.1, macOS 14.8.1 et macOS 15.7.1. Toutes viennent boucher une faille de sécurité.

Apple vient boucher une faille de sécurité

La faille de sécurité a pour référence CVE-2025-43400 et a été directement trouvée par Apple, plutôt qu’un chercheur en sécurité. Le traitement d’une police d’écriture malveillante pouvait entraîner la fermeture inattendue de l’application ou la corruption de la mémoire du processus. Apple fait savoir qu’un problème d’écriture hors limites a été résolu grâce à une amélioration de la vérification des limites.

La même vulnérabilité a été corrigée sur iPhone avec iOS 26.0.1 et iOS 18.7.1, sur iPad avec iPadOS 26.0.1 et iPadOS 18.7.1, sur Mac avec macOS Tahoe 26.0.1, macOS Sonoma 14.8.1 et macOS Sequoia 15.7.1, ainsi que sur Apple Vision Pro avec visionOS 26.0.1. Les mises à jour watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1 et watchOS 26.0.1, également disponibles aujourd’hui, ne sont pas concernés si l’on en croit les dires d’Apple. Elles n’incluent aucun correctif de sécurité pour le coup.

Mettre à jour pour divers correctifs

Contrairement à d’autres failles de sécurité, celle qui a pour référence CVE-2025-43400 n’a pas déjà été exploitée par des hackers. Malgré tout, il est conseillé de mettre à jour son appareil pour profiter des dernières sécurités.

Dans le cas d’iOS 26.0.1, la mise à jour propose également les correctifs suivants :

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.

Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.

Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.

VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

En ce qui concerne iOS 18.7.1, la mise à jour est disponible pour ceux qui ne veulent pas passer sur iOS 26 ou ceux qui ne sont pas éligibles à iOS 26. C’est à disposition des iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. Du côté des tablettes, il y a l’iPad 7 pour iPadOS 18.7.1.