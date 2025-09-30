Depuis le déploiement de macOS Tahoe le 15 septembre 2025, une partie des utilisateurs de Mac Studio M3 Ultra était dans l’incapacité d’installer le nouveau système. Alors que les MacBook Pro M3, M3 Max et même certains modèles Intel anciens avaient pu migrer sans aucune difficulté, les machines les plus haut de gamme restaient bloquées sur macOS Sequoia 15.7, ce qui faisait évidemment « tâche ». Le processus d’installation semblait normal, mais échouait au moment de la vérification du Neural Engine. Les journaux système révélaient alors une validation défaillante, empêchant toute mise à jour. Résultat : des postes professionnels à plus de 4 000 dollars incapables de profiter du dernier macOS !

La mise à jour 26.0.1 met fin aux blocages

Apple a déployé ce 29 septembre macOS 26.0.1, une mise à jour corrective qui résout enfin ce bug. Selon des retours de la communauté, l’anomalie provenait d’un décalage entre les builds distribués : les MacBook Pro recevaient la version 25A354, tandis que les Mac Studio récupéraient un build plus ancien, 25A353. Bien qu’Apple n’ait pas détaillé publiquement la cause, certains utilisateurs pensent que la firme a discrètement remplacé le build défectueux par une version corrigée sous le même numéro, une pratique déjà observée par le passé.

Avec ce correctif, les propriétaires de Mac Studio M3 Ultra peuvent donc ENFIN installer macOS Tahoe et bénéficier des nouveautés offertes par cette version. Un soulagement attendu après tout de même deux semaines de frustration.