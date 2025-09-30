Apple poursuit sa stratégie d’expansion technologique avec l’acquisition d’IC Mask Design, une entreprise irlandaise spécialisée dans la conception physique de circuits intégrés analogiques. Selon les documents publiés par l’Union européenne dans le cadre du Digital Markets Act, l’opération inclut l’achat de l’intégralité du capital ainsi que l’intégration d’une partie des employés d’IC Mask Design au sein de la firme californienne.

Fondée en 2002 et basée à Limerick, IC Mask Design a collaboré avec plus de 250 entreprises de pointe dans 35 pays, parmi lesquelles Motorola, Ikon Semiconductor ou bien encore Moortec. Le savoir-faire de la société repose essentiellement sur la disposition physique des puces (le « plan » des puces sur le SoC donc…), un domaine crucial lorsqu’il s’agit d’optimiser la performance et la fiabilité des processeurs.

Un rachat discret mais stratégique

L’acquisition, dont le montant reste confidentiel, aurait été finalisée aux alentours du mois de juin 2025, peu après la conférence WWDC. À cette période, le site web d’IC Mask Design a été retiré et plusieurs profils LinkedIn de collaborateurs ont commencé à mentionner leur départ pour Apple. Plus récemment, le cofondateur Ciaran Whyte a confirmé avoir rejoint l’entreprise américaine.

Apple continue donc de consolider son expertise interne en design de puces, un domaine devenu stratégique face aux enjeux de performance, d’efficacité énergétique et de performances en calculs d’IA.