Depuis le rachat de Beddit en 2017, Apple investit dans des solutions toujours plus précises de suivi du sommeil et de la santé. Si l’Apple Watch propose déjà un suivi du sommeil, la firme de Cupertino poursuit en parallèle ses recherches sur des capteurs directement intégrés aux lits. Un brevet récemment réattribué par l’USPTO (bureau des brevets américains) montre que la firme de Cupertino réfléchit à l’utilisation de capteurs thermiques installés sous le drap-housse d’un matelas pour analyser les variations corporelles nocturnes.

Détecter l’ovulation grâce à la température

Le document, intitulé « In-bed temperature array for menstrual cycle tracking », décrit un système capable de mesurer en continu la température corporelle et d’en déduire des changements liés au cycle menstruel. Apple explique que « l’ovulation peut être estimée lorsque la température de l’utilisatrice est au moins 0,1 °C plus élevée » sur plusieurs périodes de suivi. « Après avoir déterminé la température de l’utilisatrice pour chaque période d’utilisation dans l’ensemble de deux périodes ou plus, au moins une variation de sa température entre différentes périodes peut être identifiée », explique Apple. « Un jour d’ovulation de l’utilisatrice peut alors être estimé sur la base de cette ou de ces variations de température. Cette précision permettrait de mieux anticiper les phases du cycle et d’apporter des informations médicales fiables pour la « santé reproductive ».

Vers une santé connectée plus intégrée

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large qui consiste à intégrer des capteurs physiologiques dans des objets du quotidien comme les montres, les vêtements ou même le mobilier. Une telle approche rendrait le suivi de la santé nettement moins contraignant, sans la nécessité de prises de température ponctuelles. Apple rappelle que « l’incorporation de capteurs physiologiques dans ces objets facilite le suivi dans le cadre d’actions quotidiennes normales ». Après la montre connectée, le lit, espace de repos quotidien, pourrait donc devenir le nouvel « allié médical » d’Apple, capable de fournir des données essentielles et souvent négligées sur la santé des femmes.