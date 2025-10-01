Epic Games vient de publier un nouveau bilan concernant la mise en place de son store sur iOS. Depuis la mise à jour iOS 18.6, Apple a considérablement réduit le parcours d’installation des boutiques tierces de 15 à 6 étapes, supprimant au passage (sous la pression des régulateurs) les « scare screens » qui mettaient en garde les utilisateurs contre les risques liés aux téléchargements hors App Store. Résultat, le taux d’abandon des installations de l’Epic Games Store est passé de 65 % à seulement 25 %. « Pour la première fois, nous commençons à voir un taux de succès sur iOS comparable à celui des utilisateurs Windows ou macOS », souligne Epic, qui en profite pour déclarer que cette baisse du taux d’abandon « prouve » les comportements antérieurs malveillants d’Apple.

Des accusations persistantes contre Apple et Google

Malgré cette simplification des procédures, Epic Games maintient ses critiques et accuse toujours Apple de pratiques anticoncurrentielles. Le studio évoque des « frais abusifs » comme le Core Technology Fee, ainsi que des politiques « discriminatoires » visant les développeurs de stores concurrents. De plus, l’obligation de soumettre chaque application à une validation stricte est perçue comme une façon pour Apple d’imposer ses choix de conception aux rivaux. A moins bien sûr qu’il ne s’agisse de s’assurer côté Apple que l’app à valider n’est pas un simple malware…

Un débat qui dépasse l’iPhone

Epic a également pointé du doigt Google, dont le processus d’installation sur Android reste encore limité à un parcours en 12 étapes, ce qui entraînerait plus de 50 % d’échecs (ou pour le dire autrement d’abandons de l’installation). Entre les nouvelles exigences réglementaires en Europe et les pressions croissantes des éditeurs, la bataille autour de la distribution d’applications sur mobile semble donc loin d’être terminée, sachant que l’on voit mal Apple ou Google laisser totalement les clefs de leur plateforme à des sociétés souvent bien moins soucieuses de la protection des données de leurs utilisateurs que de la croissance de leur chiffre d’affaires.