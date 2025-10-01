Apple TV+ nous montre un peu plus sur Mr. Scorsese, une série documentaire en cinq parties réalisée par Rebecca Miller. Ce projet exceptionnel retrace la vie et la carrière de Martin Scorsese à travers des archives personnelles et des témoignages rares de ses collaborateurs emblématiques, de Robert De Niro à Leonardo DiCaprio en passant par Steven Spielberg et Jodie Foster. Le premier trailer révèle un réalisateur en proie à ses dilemmes artistiques, capable d’aller jusqu’à l’extrême pour protéger sa vision. On y entend Spielberg raconter comment Scorsese, lors de *Taxi Driver*, envisageait des mesures radicales face aux pressions du studio. Des extraits poignants où l’auteur de *Raging Bull* confie :« Qui sommes-nous ? Sommes-nous intrinsèquement bons ou mauvais ? C’est ça, le combat. Et je me bats avec ça en permanence. »

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Une réflexion sur l’art et la survie créative

Plus qu’un simple hommage, *Mr. Scorsese* s’annonce comme une plongée dans les obsessions morales et esthétiques d’un cinéaste qui a marqué un demi-siècle de cinéma. La série revient sur ses combats contre la censure, ses choix radicaux et la fidélité à ses thèmes de prédilection, de la rédemption à la violence. Avec son format en plusieurs volets et une réalisation qui mêle confidences, anecdotes et images d’archives, Apple TV+ nous promet une fresque passionnante qui devrait séduire aussi bien les cinéphiles que les nouveaux entrants dans l’univers du grand maitre américain. Mr.Scorsese sera disponible sur Apple TV+ le 17 octobre prochain.