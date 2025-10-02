Disney vient de dévoiler une refonte majeure de son application Disney+, qui deviendra désormais la plateforme centrale regroupant non seulement les contenus Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, mais aussi les catalogues de Hulu et ESPN. Ce changement s’accompagne du déploiement international de Hulu, qui remplace progressivement la marque Star à l’étranger. L’application mise à jour introduira une barre de navigation plus intuitive sur tvOS et iOS, avec un onglet « For You » (Pour Vous) dédié aux recommandations personnalisées et à la reprise de lecture, à l’instar de ce que l’on trouve déjà chez Apple TV et Netflix.

Une personnalisation accrue et une meilleure mise en avant des contenus

Les utilisateurs verront apparaître uniquement les onglets liés à leurs abonnements, qu’il s’agisse de Disney+, Hulu ou ESPN, ce qui devrait renforcer la lisibilité du service. Un nouvel onglet « Live » permettra quant à lui d’accéder directement aux chaînes en direct et aux flux 24/7, rapprochant l’expérience de celle de la télévision traditionnelle. Disney met aussi en avant une amélioration de son algorithme de recommandations, ainsi qu’une gestion des profils améliorée afin d’adapter encore mieux les contenus à chaque spectateur.

Des nouveautés visuelles et des fonctions exclusives à venir

L’application intégrera également des visuels enrichis avec des affiches cinématographiques, des tags comme « Season Finale » ou « New Series », ainsi que des widgets sur iOS pour un accès plus rapide. Disney promet par ailleurs de lancer prochainement des expériences « mobile-first » et même exclusives aux smartphones. Avec cette mise à jour ambitieuse, la plateforme cherche à imposer sa nouvelle app comme un HUB unifié de divertissement, le tout basé cette fois sur une interface modernisée et des fonctions de personnalisation.