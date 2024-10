Disney+ a opéré à un changement notable sur son application iOS : il n’est plus possible de s’abonner au service de streaming par ce moyen et payer avec l’App Store. C’est valable aussi bien pour les nouveaux clients que pour les anciens utilisateurs qui veulent réactiver un abonnement.

Si vous essayez de créer un compte avec l’application Disney+, celle-ci affiche le message : « La création de compte n’est pas prise en charge à l’heure actuelle ». L’application vous renvoie alors vers le site Internet de Disney+ afin de vous abonner par ce moyen. Cela implique d’utiliser un navigateur Web. Un pop-up d’iOS s’affiche avant d’ouvrir le lien :

Vous êtes sur le point de quitter l’app et de vous diriger sur un site web externe. Vous n’effectuerez plus de transactions avec Apple. Tout compte créé ou achat effectué en dehors de cette app sera géré par le développeur Disney. Votre compte App Store, votre mode de paiement enregistré et les fonctionnalités associées, telles que la gestion des abonnements et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n’est pas responsable de la confidentialité ou de la sécurité des transactions effectuées avec ce développeur.

Pour les achats numériques tels que les services d’abonnement, Apple perçoit une commission de 15 à 30% sur chaque transaction. En supprimant la possibilité de s’abonner à son service de streaming par le biais du système d’achat intégré à l’application, Disney n’aura pas à payer de frais à Apple.

Ce choix intervient au moment où Disney veut améliorer ses profits au niveau de ses services de streaming. Cela comprend notamment Disney+ et Hulu aux États-Unis (qui lui aussi retire la possibilité de s’abonner depuis l’application).