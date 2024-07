Déjà sorti sur PC et consoles, Disney Speedstorm arrive en trombe sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPad). Le Mario Kart-like du français Gameloft a des atouts à faire valoir, dont un vaste roster de personnages (Sulli, la Bête, Mickey Mouse, Mulan, Baloo, le capitaine Jack Sparrow, etc.), des karts upgradables et customisables, des circuits inspirés des plus grandes franchises Disney/Pixar (les pontons de Port du Kraken de Pirates des Caraïbes, la nature sauvage des Ruines du Livre de la Jungle, le Niveau Terreur de Monstres et Cie, etc.), plusieurs modes de jeu (solo, multijoueurs en local ou en ligne), sans oublier bien sûr, free-to-play oblige, des challenges, bonus et autres éléments de customisation proposés sur plusieurs saisons.

En terme de jouabilité, Disney Speedstorm fait le taff : les karts sont maniables, les bonus vraiment intéressants, sans oublier un niveau de réalisation général plus que correct, surtout sur mobile. Bref, une belle pioche, à conseiller toutefois aux joueurs qui ne se sentent pas trop agacés par les mécaniques commerciales du freemium. Gameloft promet aussi que « Des personnages de soutien, des environnements et des options de personnalisation, ainsi que des objets à collectionner seront aussi régulièrement ajoutés. ».