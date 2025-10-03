Un plongeur de Mumbai doit aujourd’hui sa vie à une fonction assez méconnue de l’Apple Watch Ultra. Kshitij Zodape, un passionné de plongée, effectuait une immersion dans la baie du Bengale près de Puducherry lorsqu’un incident est survenu. À près de 36 mètres de profondeur, le poids de ceinture de Zodape s’est détaché, propulsant le plongeur vers la surface de manière incontrôlable. « L’eau était très agitée et la visibilité très mauvaise, on ne voyait qu’entre 5 et 10 mètres », a déclaré Zodape. « Nous étions à environ 36 mètres de profondeur quand j’ai soudainement commencé à remonter à toute vitesse vers la surface. » Une remontée aussi rapide expose à un risque majeur de décompression, ce qui peut causer des lésions pulmonaires irréversibles, voire dans le pire des cas la mort.

Kshitij Zodape

La technologie au service de la sécurité sous-marine

Heureusement pour notre infortuné plongeur, l’Apple Watch Ultra est équipée d’un capteur de profondeur et d’une sirène de 86 décibels. Le capteur de la toquante a immédiatement détecté la remontée anormale de Kshitij Zodape, puis a affiché des messages d’alertes (audio) avertissant du danger. Puis, face à l’absence de réaction, l’Apple Watch Ultra a déclenché automatiquement son alarme sonore. Ce signal a permis à un instructeur de plongée présent à proximité de remarquer le plongeur en détresse et d’intervenir rapidement.

Quant l’Apple Watch devient un accessoire de survie

Cet incident illustre parfaitement comment les wearables peuvent dépasser leur rôle d’outils de santé pour devenir – dans certaines situations certes – de véritables dispositifs de survie. Reconnaissant, Zodape a par la suite contacté Apple pour témoigner de sa gratitude, un message suivi par une réponse de Tim Cook en personne (ce qui n’est pas une première pour le CEO d’Apple) : « Je suis tellement heureux que votre instructeur ait entendu l’alarme et ait pu vous aider immédiatement. Merci d’avoir partagé votre histoire. Portez vous bien ». Force en tout cas est de constater en tout cas que pour les plongeurs comme pour les amateurs d’aventures ou de sports extrêmes, la technologie actuelle peut réellement faire la différence entre un simple accident et une vie sauvée.