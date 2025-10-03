Pour célébrer ses dix ans, Apple Music a inauguré au mois de juin dernier un immense studio à Los Angeles, un espace pensé comme un véritable campus audiovisuel de plus de 1 400 m². Les journalistes de Macworld ont eu l’insigne honneur de visiter ce lieu de travail ultra moderne, et force est de constater qu’Apple n’a pas fait les choses à moitié. Cet espace à plusieurs étages intègre deux studios radio high-tech, une salle de mixage immersive Spatial Audio, une scène de 370 m2 pour les performances et les tournages, des salles d’enregistrement et de création visuelle, des lounges, ainsi que des cabines d’isolation pour le podcast, la composition ou les interviews. Bref, la totale, et évidemment sans la moindre concession en terme d’agencement ou de matériel.

Crédit image Macworld

Crédit image Macworld

Technologie audio de pointe et design raffiné

Le studio est équipé d’un système de pointe 9.2.4 PMC pour le mixage Spatial Audio, le tout animé par des Mac Pro et des stations (très) haut de gamme. Les studios radio sont modulables pour accueillir interviews, performances, podcasts et enregistrements en direct. Chaque zone est pensée pour favoriser l’inspiration : les lounges (green rooms), les laboratoires photo/vidéo et les corridors décorés d’archives d’artistes renforcent l’identité d’un lieu qui transpire l’élégance chère à Apple à la volonté d’installer une atmosphère de travail dans la décontraction. .

Une ambiance de confort et de décontraction… pour un espace de travail destiné avant tout aux artistes. Crédit image Macworld

Crédit image Macworld

Crédit image Macworld

Le studio de L.A. complète les installations d’Apple Music dans des villes comme New York, Tokyo, Berlin, Paris et Nashville, et s’inscrit dans une stratégie de soutien global aux artistes (et plus principalement des artistes qui veulent communiquer via les technologies de streaming). Avec cet environnement, Apple entend redéfinir la manière dont la musique est produite, mixée, vécue et surtout partagée.