Les iPhone 17 Pro et Pro Max introduisent une nouvelle technologie de refroidissement du SoC, une chambre à vapeur (remplie d’eau) capable de faire baisser la température autour du composant, y compris lorsque le processeur mouline à fond (c’est même le principal intérêt d’un tel système de refroidissement). L’ingénieux T-K-Tronix a trouvé un moyen d’optimiser encore plus l’ensemble en utilisant un composant franchement insolite, soit des dissipateurs de SSD M.2 ! Le bidouilleur a décrit les étapes de son « exploit » sur Reddit.

Des Dissipateurs de SSD pour de gros gains en stabilité

Compacts dans l’absolu (8 cm de long), ces dissipateurs paraissent soudain bien plus imposants sur la coque arrière d’un iPhone 17 Pro Max, donnant à l’ensemble les allures d’une créature électronique improbable. Plusieurs de ces dissipateurs sont ainsi installée sur l’iPhone 17 Pro Max… et les résultats sont là : la chaleur résiduelle émise par l’iPhone est bel et bien déplacée vers les ailettes de ces dissipateurs de SSD, au point d’offrir à l’iPhone une stabilité de près de 90% dans le test (pourtant très demandeur) Nomad Light de 3DMark, et ce pour une durée de 20 minutes. Sans ce dissipateur supplémentaire (et certes assez encombrant), l’iPhone 17 Pro tourne entre 75 et 80% de stabilité. Bref, l’attelage fonctionne, et fonctionne même plutôt bien !

Pour l’utilisateur final, ces quelques pourcentages d’écart ne justifient évidemment pas de transformer son iPhone en un monstre électronique totalement inutilisable au quotidien. L’idée est en effet en soi un peu folle, un peu inutile aussi sans doute, mais c’est aussi cela que l’on apprécie chez les grands bidouilleurs d’électronique…