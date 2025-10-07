C’est le moment de s’équiper : l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2 sont à bons prix sur Amazon, grâce en soit rendu aux Prime Days, des promos uniquement proposées au abonnés Prime.

Ainsi, l’Apple Watch Series 10 est disponible à seulement 359 euros, un prix canon pour un modèle pourtant doré d’une très solide fiche technique : écran OLED Wide-Angle LTPO-3, 40 % plus lumineux en vision oblique et pouvant afficher une ligne supplémentaire de texte, Puce S10 SiP en architecture dual-core 64 bits avec moteur neural 4 cœurs pour gérer les calculs liés à l’IA embarquée, Stockage interne de 64 Go, autonomie classique de 18 heures et jusqu’à 36 heures en mode basse consommation, résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres (norme ISO 22810:2010) et à la poussière (IP6X), sans oublier les nouvelles fonctions de santé comme la détection de l’apnée du sommeil (sous réserve d’approbation réglementaire), la conservation des fonctions ECG et la notifications de rythme irrégulier (afib).

C’est aussi la fête du côté de l’Apple Watch Ultra 2, proposée par Amazon à 739 euros « seulement » (50 euros de moins tout de même…). La fiche technique reste toujours impressionnante, avec un boitier en titane, un écran Always-On Retina LTPO OLED à plat protégé par du verre saphir, d’une luminosité maximum de 3 000 nits, 64 Go de stockage, sans oublier la puce S9 SiP 64-bits avec moteur neuronal 4 cœurs et l’autonomie jusqu’à 36 heures (voire 72 heures en mode faible consommation).

La toquante est aussi résistante jusqu’à 100 m d’immersion sous la norme ISO 22810, dispose de la norme IP6X pour la poussière, et est certifiée MIL-STD 810H pour divers stress (températures extrêmes, chutes, chocs, etc.). L’Apple Watch Ultra 2 dispose aussi d’un capteur de fréquence cardiaque optique de 3ᵉ génération, d’un ECG, de capteurs d’oxygène sanguin et de température, d’un altimètre toujours allumé, d’un capteur de profondeur avec précision d’environ ±1 m, et même, d’un capteur de température de l’eau. ([Apple][1])