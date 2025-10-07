Chaque court métrage des « Outsiders » (le nom d’usage pour le terme américain d' »Underdogs ») est un petit bijou d’humour et de réalisation. L’avant dernier en date avait été retiré des plateformes de partage après une polémique un poil « too much » concernant la Thaïlande, mais cette fois, tout devrait bien se passer, et c’est tant mieux sachant que l’on a droit de nouveau à une master class d’Apple. Voilà comment Apple « pitche » son nouveau court métrage intitulé BSOD (Blue Screen Of Death) : « Les Underdogs se préparent pour leur tout premier salon professionnel, jusqu’à ce qu’une panne informatique survienne et que l’écran bleu de la mort menace leur cher Container Con. Grâce à la sécurité de leurs produits Apple, les Underdogs ne sont pas affectés et connaissent un succès extraordinaire. Découvrez comment la magie du Mac, de l’iPhone et de l’iPad s’allie pour aider les Underdogs à rencontrer de potentiels clients, décrocher de nouveaux contrats et même prêter main-forte à une autre entreprise de conditionnement. Voici Apple au travail. »

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le niveau général de réalisation est très au dessus de celui d’une publicité classique, mais ce qui impressionne le plus est la façon dont les scénaristes de ce spot sont parvenus à concilier les rebondissements d’un court métrage avec la contrainte consistant à montrer plusieurs appareils Apple en action (et participant même activant à l’action). Du (très) grand art publicitaire.