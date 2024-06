L’acteur Justin Long, qui a participé aux célèbres publicités « I’m a Mac » d’Apple, change de crémerie et fait maintenant de la pub pour Qualcomm avec les nouveaux PC Windows sur Arm.

Ici, Justin Long est dans sa cuisine en train d’utiliser un MacBook. Il reçoit soudainement plein de notifications de différentes applications et certaines de macOS directement. « Application n’est pas optimisée pour ce Mac », indique l’une des notifications. « Imprimante non trouvée. Connectez-vous au Wi-Fi » est une autre notification. On peut également en voir une indiquant qu’il reste 1% de batterie et une autre indiquant que le stockage restant est faible.

Tout ceci embête donc Justin Long qui fait une recherche sur Internet, demandant où trouver un PC avec un processeur Snapdragon. L’acteur remarque à partir de ce moment qu’il est filmé et dit : « Quoi ? Les choses changent ».

La participation de l’acteur est le dernier développement en date d’une série de stratégies marketing où les entreprises tech utilisent son association avec le personnage « I’m a Mac » pour promouvoir leurs produits. La tendance a commencé en 2017 lorsque Huawei a présenté Justin Long dans une publicité pour son smartphone Mate 9. En 2021, Intel a également employé l’acteur pour créer des publicités qui faisaient l’éloge des PC et se moquaient de divers aspects du MacBook M1 d’Apple, notamment la Touch Bar et ses choix limités pour les coloris.

Pour rappel, les publicités d’Apple « I’m a Mac » ont vu le jour en 2006. Justin Long jouait le rôle d’un Mac pour qui tout va bien. En face, John Hodgman jouait le rôle d’un PC et rencontrait plusieurs problèmes, qu’importe la tâche. Il y a eu 66 publicités différentes pour cette campagne publicitaire.