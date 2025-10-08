Apple serait en train de renforcer sa division podcasting en recrutant Collin Campbell, qui n’est autre que l’actuel chef de la stratégie podcast chez NPR ! D’après plusieurs sources, Campbell quitterait le réseau public pour prendre une nouvelle fonction au sein de la firme de Cupertino, bien que son poste exact n’ait pas encore été confirmé. Durant son mandat à NPR, Campbell a piloté le développement vidéo, la convergence multi-plateformes et la croissance des franchises audio-visuelles. Collin Campbell a aussi travaillé chez Spotify et Gimlet, un parcours professionnel suffisamment impressionnant on s’en doute pour attirer la convoitise d’Apple.

Une étape cruciale pour la stratégie podcast d’Apple

Apple a longtemps tenté de faire évoluer son application Podcast en centrant davantage son écosystème sur ses propres contenus, mais sans obtenir de résultats particulièrement éclatants jusqu’ici. Le recrutement de Campbell pourrait marquer un tournant, notamment pour repenser des formats phares comme Apple News Today, renforcer les partenariats avec les podcasteurs, ou bien encore harmoniser les relations entre les créateurs et la plateforme (relations pas toujours apaisées d’ailleurs).

Si l’intégration de Campbell chez Apple venait à se confirme, ce serait à coup sûr une « respiration » neuve pour une division en quête de nouveaux repères — un signal fort aussi envoyé à l’industrie que la firme ne compte pas rester à la traîne dans la course aux contenus audio numériques.