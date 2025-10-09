Apple a envoyé une invitation énigmatique à au moins un créateur de contenu. Un influenceur a en effet partagé sur les réseaux sociaux les détails d’un mystérieux événement organisé par le fabricant dans le Colorado aux États-Unis, pour lequel il est parti 11 jours. Cette initiative suggère une campagne marketing ciblée.

Une carte et un sac à dos pour seuls indices

L’invitation prend la forme d’une simple carte avec un dégradé de bleu et vert sur laquelle est inscrit un message de bienvenue : « Salut Jonny, nous sommes ravis de vous accueillir dans le Colorado. Profitez de ce sac d’essentiels à utiliser pendant votre séjour. À bientôt ! ». Hormis ce court texte, peu d’informations concrètes ont été révélées, même si l’influenceur a probablement reçu plus de détails en privé.

Le cadeau accompagnant la carte est plus révélateur. Il s’agit d’un sac à dos au design de randonnée, estampillé du logo Apple, contenant une des bouteilles d’eau blanches que la marque vend à son siège de Cupertino. Ces éléments orientent clairement vers une expérience en extérieur, dans les paysages du Colorado.

Un voyage pour tester l’appareil photo de l’iPhone 17 Pro ?

L’influenceur invité, connu sous le pseudo JHawk, est un photographe et testeur de produits tech qui a déjà collaboré avec Apple. Il avait notamment reçu un exemplaire de test de l’iPhone 17, ce qui renforce l’hypothèse d’un événement produit. Parti le mercredi 8 octobre, il a simplement commenté « Passons une bonne semaine ».

Le scénario le plus probable est qu’il s’agisse d’un voyage organisé par Apple pour mettre à l’épreuve les capacités de l’appareil photo de l’iPhone 17 Pro dans un cadre naturel. Cette méthode permet de générer des contenus engageants.

Cette opération illustre une tendance de fond chez Apple, qui s’appuie de plus en plus sur des créateurs de contenus et des influenceurs pour promouvoir ses appareils. En organisant des expériences exclusives plutôt que des lancements traditionnels, la marque cherche à créer un récit autour de ses produits et à toucher des audiences ciblées.