Des malfrats en cavale après un accident d’action, un environnement glacial et enneigé, Jason Clarke en vedette, il n’en fallait sans doute pas plus pour nous donner envie de regarder The Last Frontier, la nouvelle série thriller qui vient tout de juste de démarrer sur Apple TV+. Le pitch d’Apple précise que « The Last Frontier raconte l’histoire de Frank Remnick (Jason Clarke), un U.S. Marshal solitaire responsable des toundras désertiques de l’Alaska. Son quotidien est bouleversé lorsqu’un avion de transport carcéral s’écrase dans la région isolée, laissant s’échapper des dizaines de détenus violents. Frank, tenu de protéger la ville qu’il a juré de défendre, soupçonne que l’écrasement n’était pas un accident, mais la première étape d’un plan bien ficelé aux implications dévastatrices. »

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Outre Jason Clarke, le casting de la série comprend Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Tait Blum, Dallas Goldtooth et Alfre Woodard. La série compte dix épisodes au total. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+ depuis quelques heures, et les prochains épisodes seront diffusés chaque vendredi. Les amateurs de « binge waching » pourront visionner l’intégralité de The Last Frontier à partir du 5 décembre prochain.