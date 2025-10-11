Apple est en train de finaliser l’acquisition de Prompt AI, une jeune start-up spécialisée dans la vision par ordinateur. Cette manœuvre permettra au fabricant d’iPhone de renforcer ses capacités en intelligence artificielle, notamment dans le traitement visuel, alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur.

Selon CNBC, le rachat cible à la fois les équipes clés et la technologie propriétaire de Prompt AI. Une réunion interne a eu lieu cette semaine et a permis aux dirigeants de la start-up d’annoncer cette transaction en cours à leurs employés. Ceux qui ne rejoindront pas directement Apple se verront proposer une rémunération réduite, tout en étant encouragés à postuler à des postes ouverts au sein du groupe californien.

Une start-up prometteuse fondée par des experts de l’IA

Fondée en 2023, Prompt AI a levé 5 millions de dollars lors d’un tour de table mené par AIX et Abstract Ventures. Parmi ses cofondateurs figurent Tete Xiao, docteur en informatique de l’université de Californie à Berkeley, et Trevor Darrell, co-fondateur du laboratoire Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR). Leur expertise scientifique a permis de développer une technologie de pointe en vision par ordinateur.

La start-up, composée de 11 personnes, a attiré l’intérêt d’autres acteurs majeurs, notamment xAI et Neuralink, dirigés par Elon Musk. Cependant, c’est Apple qui a avoir pris l’avantage dans cette course au talent. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance croissante des géants de la tech à recruter via des « acquihires », c’est-à-dire une acquisition réalisée principalement pour recruter les talents de l’entreprise/start-up ciblée, plutôt que pour ses produits. C’est un moyen d’accélérer leur recherche et développement en IA tout en limitant les risques réglementaires.

L’application Seemour au cœur de l’intégration

L’application phare de Prompt AI, qui a pour nom Seemour, permet de connecter des caméras de sécurité domestiques à une intelligence artificielle avancée. Grâce à cette solution, les appareils peuvent identifier des personnes, des animaux ou des objets spécifiques, détecter des comportements inhabituels et générer des descriptions textuelles ou des alertes personnalisées.

Malgré des performances techniques solides, le modèle économique de la start-up n’a pas trouvé son public. Bien que la technologie et l’application Seemour fonctionnent bien, le modèle économique ne tient pas, a déclaré Tete Xiao lors de la réunion interne. En conséquence, l’application va être retirée. Les utilisateurs seront informés que leurs données seront supprimées, avec des garanties apportées quant à la protection de leur vie privée.

Pas de détails sur le montant versé par Apple

Les employés de Prompt AI ont reçu pour consigne de ne pas mentionner Apple dans leurs communications externes ni lors de recherches d’emploi ou auprès de leur entourage, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette discrétion reflète la sensibilité du rachat en cours.

Concernant les investisseurs, les dirigeants ont indiqué qu’ils seront partiellement remboursés, mais qu’ils ne seront pas intégralement dédommagés. Le montant total de la transaction n’a pas été dévoilé, mais son échelle semble modeste comparée à d’autres opérations récentes, comme l’investissement de 14,3 milliards de dollars de Meta dans Scale AI ou l’accord de 2,4 milliards de Google avec Windsurf.