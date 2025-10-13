Apple a récemment déposé un brevet décrivant un système de « radar domestique » capable de capturer les moindres vibrations du corps humain — respiration, battements de cœur, toux ou tremblements — et ce sans aucun contact physique. Cette technologie pourrait évidemment révolutionner la santé connectée en l’étendant à l’iPhone, l’Apple Watch, au HomePod ou à d’autres dispositifs smart.. si tant est évidemment que la firme de Cupertino dépasse le stade du brevet. La technologie décrite dans le brevet repose sur un signal radar réfléchi par le corps, dont les variations de phase et de fréquence sont capables de révéler des mouvements millimétriques !

Extraction biométrique améliorée grâce à l’analyse statistique

Pour transformer ces signaux « micro » en données utilisables, le brevet décrit l’emploi d’algorithmes statistiques visant à filtrer le bruit et les valeurs aberrantes. Le système pourrait ainsi générer des séries temporelles biométriques — fréquence respiratoire, cardiaque ou signes neurologiques subtils. Simultanément, des “cartes cibles” dimensionnées selon la distance ou les effets Doppler seront fusionnées afin d’enrichir la précision des mesures. Le brevet mentionne aussi des approches pour minimiser les interférences, l’effet multi-trajet ou les erreurs de phase, afin de garantir une certaine efficacité dans un espace domestique “bruyant”.

Apple envisage évidemment d’intégrer cette technologie dans ses appareils : l’Apple Watch pourrait ainsi mesurer les paramètres vitaux sans capteurs cutanés, tandis que le HomePod pourrait détecter des anomalies comme des apnées du sommeil. Sur iPhone ou iPad, des fonctions accessibles sans geste pourraient aussi être proposées aux personnes à mobilité réduite. Le radar serait un complément aux systèmes optiques ou électriques, particulièrement utile en cas d’environnement sombre ou de contact peu fiable. Comme on peut s’en douter, l’aspect quasi « révolutionnaire » du brevet est loin d’être ue garantie concernant une possible exploitation commerciale de ce dernier.