En voilà une mauvaise nouvelle ! Sans crier gare, Meta annonce l’abandon de son app Messenger sur les plateformes macOS et Windows : « L’application Messenger pour Mac va être abandonnée » déclare Meta sur son site « Une fois abandonnée, vous ne pourrez plus vous connecter à cette application et serez automatiquement redirigé·e vers le site web de Facebook pour les messages. » En d’autres termes, Meta force désormais la main des utilisateurs de sa messagerie qui seront donc automatiquement renvoyés vers le « hub » Facebook. Pour ceux qui voulaient justement en rester à une messagerie sans autre « pollution » visuelle, c’est forcément la déception.

Un arrêt brutal, mais l’historique préservé

Meta annonce en outre que les utilisateurs concernés recevront une notification et que ces derniers disposent de 60 jours avant la suppression totale de l’app. Passée cette date, « Nous vous encourageons à supprimer l’application, car elle ne sera plus utilisable. » conseille alors Meta. L’historique des conversations pourra être conservé, mais au prix d’une petite manip : « Les utilisateur·ices qui n’ont pas activé le stockage sécurisé dans Messenger doivent activer le stockage sécurisé et configurer un code PIN depuis leur application de bureau afin d’enregistrer leur historique des discussions avant de passer à la version web. Une fois que vous aurez basculé sur Facebook.com, votre historique des discussions sera disponible sur toutes les plateformes. » Monseigneur est trop bon…

Il semble donc que Meta veuille tout agréger derrière le drapeau WhatsApp, ce qui ne risque pas de trop plaire à tous ceux qui utilisaient Messenger pour éviter le côté foutoir et un peu bling de WhatsApp. Quant à la version Web, cette dernière est remplie de bugs. Pas glop donc…