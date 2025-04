Whisky, une interface gratuite populaire permettant d’exécuter des applications Windows sur macOS via WINE, a officiellement cessé son développement. Le développeur principal de l’application, Issac Marovitz, a annoncé qu’aucune mise à jour ni maintenance future ne serait apportée au logiciel, y compris la prise en charge de WINE 8+ ou des correctifs pour les jeux et logiciels. Bien que des mises à jour mineures puissent encore être publiées si macOS venait à perturber fondamentalement le fonctionnement de Whisky, l’application deviendra progressivement obsolète à mesure qu’Apple mettra à jour son système. Whisky était particulièrement utile aux utilisateurs de Mac Apple Silicon recherchant un moyen simple d’exécuter des logiciels et jeux Windows (y compris via Steam).

Marovitz a évoqué deux raisons principales pour justifier l’arrêt du projet, soit d’une part une perte d’intérêt personnel et d’autre part la prise de conscience que Whisky nuisait aux ventes de CrossOver, un émulateur commercial basé sur WINE et développé par CodeWeavers. Whisky est ainsi décrit comme une « application parasite » qui, sans le vouloir, compromettait le développement même de WINE (sur lequel elle s’appuyait). Marovitz estime donc qu’il est plus important de soutenir CrossOver pour garantir la poursuite du développement de WINE sur macOS. Le développeur s’est depuis tourné vers d’autres projets dans l’écosystème Mac, parmis lesquels une contribution au portage de Sonic Unleashed Recompiled sur macOS.