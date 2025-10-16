Apple et NBCUniversal ont annoncé un nouveau partenariat dans le monde du streaming avec le lancement le 20 octobre prochain d’une offre groupée combinant leurs services Apple TV et Peacock. Cette initiative vise à proposer une expérience simplifiée et plus économique pour les utilisateurs.

Un pack regroupant Apple TV et Peacock

Cette nouvelle formule se décline en deux options. La première regroupe le service de streaming Apple TV et Peacock Premium pour 14,99 $ par mois, ce qui représente une économie de plus de 30 % par rapport à des abonnements séparés. Une seconde option, à 19,99 $ par mois, inclut la version sans publicité Peacock Premium Plus. Cela concerne les États-Unis pour le moment.

De plus, Apple étend les avantages de son abonnement tout-en-un. Les abonnés aux forfaits Apple One Famille et Premium pourront souscrire à Peacock Premium Plus en bénéficiant d’une remise de 35 %. Cette offre groupée donne accès à un large catalogue incluant des séries à succès comme Ted Lasso et Severance côté Apple, et The Paper ou Les Traîtres chez Peacock, ainsi que des films et des événements sportifs majeurs comme la NBA.

Une découverte croisée pour attirer de nouveaux publics

L’originalité de ce partenariat réside aussi dans une collaboration poussée entre les deux plateformes. Les abonnés de chaque service pourront découvrir une sélection de contenus du service partenaire directement depuis leur application habituelle. Concrètement, les abonnés à Peacock pourront visionner gratuitement jusqu’à trois épisodes de séries Apple TV+ comme Silo ou Foundation. Inversement, les utilisateurs de l’application Apple TV auront accès à des épisodes de séries Peacock telles que Law & Order (New York, police judiciaire, New York, unité spéciale, etc) ou Bel-Air.

« Nous sommes ravis de présenter cette offre groupée tout compris proposant une programmation incroyable et de permettre à davantage de téléspectateurs, dans davantage d’endroits, de profiter des séries et des films très appréciés d’Apple TV », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple TV, Apple Music, Apple Sports et Beats. « Des productions originales acclamées aux événements sportifs incontournables en direct, l’offre groupée Apple TV et Peacock réunit le meilleur du divertissement dans une expérience simple ».