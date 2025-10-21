Le fabricant américain Kohler innove une nouvelle fois dans le domaine de la « salle de bain connectée » avec le lancement de Dekoda, un dispositif de suivi de santé qui se fixe sur la cuvette des toilettes. Relié nécessairement à l’iPhone (via l’app Kohler Health), ce capteur à 600 dollars promet d’analyser les déchets corporels afin de fournir des informations précises sur l’hydratation, la santé digestive et même la présence éventuelle de sang dans les urines ou les selles.

Confidentialité et sécurité au cœur du dispositif

Le constructeur insiste sur le fait que Dekoda n’est pas une caméra intrusive, mais un ensemble de « puissants capteurs optiques » qui utilisent la spectroscopie pour observer la manière dont la lumière interagit avec les déchets. Ces données sont ensuite traitées par des algorithmes d’apprentissage automatique pour générer des rapports personnalisés sur l’état de santé de l’utilisateur. Bien conscient des inquiétudes liées à la vie privée, Kohler garantit aussi une protection complète des données via un chiffrement de bout en bout et une authentification par empreinte digitale. Un scanner Bluetooth optionnel peut en outre être installé à proximité des toilettes pour éviter toute analyse accidentelle lorsque des invités les utilisent.

Dekoda inaugure aussi la nouvelle gamme Kohler Health, qui fonctionne avec un abonnement mensuel de 6,99 dollars pour une personne ou 12,99 dollars pour une famille de cinq. Avec ce concept futuriste, Kohler transforme la salle de bain en un véritable laboratoire de santé domestique. Le Dekoda peut être précommandé sur le site du fabricant au prix de 600 dollars. Pour l’instant, le produit est uniquement en vente aux États-Unis, mais on peut espérer que la startup ait les reins suffisamment solide pour s’ouvrir prochainement à l’international..