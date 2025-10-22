Engie et Apple ont officialisé la signature d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) renouvelable d’une durée de 15 ans en Italie. Ce partenariat stratégique se traduira par la construction de plusieurs installations combinant agrivoltaïsme et éolien afin de fournir de l’énergie verte aux opérations du géant de la tech tout en renforçant le réseau local.

Un accord entre Apple et Engie pour l’électricité

Le projet se distingue par son approche multi-technologies. Engie va développer une capacité totale de 173 mégawatts (MW) répartie sur plusieurs sites dans le sud du pays. Le projet comprend deux nouvelles installations agrivoltaïques totalisant 88 MW, deux parcs éoliens pour 74 MW, ainsi que la modernisation (« repowering ») d’un parc éolien existant pour y ajouter 11 MW. Toutes ces installations ont déjà obtenu les autorisations nécessaires et leur mise en service est prévue entre 2026 et 2027.

Une fois opérationnelles, ces infrastructures produiront plus de 400 gigawattheures (GWh) d’électricité par an. Conformément à l’accord, 80 % de cette énergie sera directement allouée à Apple pour l’aider à atteindre ses objectifs de durabilité. Les 20 % restants seront injectés dans le réseau électrique italien, contribuant à couvrir les besoins annuels d’environ 30 000 foyers. Sur le plan environnemental, ce projet permettra d’éviter l’émission de plus de 160 000 tonnes de CO₂ chaque année, soit l’équivalent du retrait de près de 70 000 voitures thermiques de la circulation, selon les dires d’Engie.

« Cet accord avec Apple témoigne de l’ambition d’Engie de mener la transition énergétique en proposant des solutions renouvelables innovantes et aux technologies diversifiées », a souligné Édouard Neviaski, directeur général adjoint d’Engie chargé de la gestion des approvisionnements et de l’énergie. Ces contrats à long terme sont considérés comme un outil essentiel pour sécuriser des prix stables et réduire l’empreinte carbone des entreprises.

Ce projet s’inscrit dans le plan de développement d’Engie en Italie, qui vise une capacité installée de 1,6 GW d’énergies renouvelables et de stockage d’ici 2030.