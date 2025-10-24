Si l’iPhone 17 profite aujourd’hui du nouveau Ceramic Shield 2 signé Corning, cette alliance entre Apple et le verrier américain n’aurait jamais vu le jour sans un énorme coup de bluff typique de Steve Jobs. En 2007, alors que le tout premier iPhone n’était encore qu’un prototype, le fondateur d’Apple exigeait en effet un écran en verre et non en plastique, une idée particulièrement audacieuse à l’époque.

Chez Corning, la direction hésitait à se lancer. Wendell Weeks, alors CEO (et toujours en poste aujourd’hui), se souvient avoir été tenté de refuser la proposition. C’est alors que Jobs l’aurait sèchement recadré : « Tu as peur. Tu sais, tu as peur que je lance le plus grand produit de l’histoire, et que je ne puisse pas le faire parce que vous avez échoué, et que je vais vous anéantir. » Une tirade (et une menace) qui aurait suffi à convaincre Weeks de tenter l’aventure.

Une prise de risque devenue un partenariat stratégique

Le pari fut en effet payant : Corning développa un verre ultrarésistant adapté à l’écran tactile du premier iPhone, jetant ainsi les bases de plus de quinze ans de collaboration technologique entre les deux entreprises. Aujourd’hui, Apple a même réaffirmé sa confiance dans ce partenariat en investissant 2,5 milliards de dollars pour renforcer la production de verres destinés à l’iPhone et à l’Apple Watch aux États-Unis. L’usine Corning de Harrodsburg, dans le Kentucky, va ainsi tripler sa capacité de production et augmenter ses effectifs de 50 %.

Avec le Ceramic Shield 2, Apple promet une résistance aux rayures triplée par rapport à la génération précédente, une évolution qui témoigne d’un partenariat né d’une simple phrase. C’était l’époque des pionniers de la tech, une époque où il restait tout à inventer pour la conception du premier smartphone. A l’heure où l’iPhone connait principalement des évolutions incrémentales, on peut regretter qu’il n’existe plus un Steve Jobs chez Apple pour pousser le palet un peu plus loin.