Une enquête fédérale américaine vient de dévoiler un système de triche à grande échelle dans des parties de poker impliquant des figures du crime organisé ainsi que plusieurs personnalités de la NBA ! Détail surprenant, c’est grâce aux sauvegardes iCloud d’Apple que les enquêteurs ont pu remonter la piste de ce réseau sophistiqué.

Les autorités ont en effet découvert dans les comptes iCloud des suspects des photos et documents clés détaillant la manipulation de machines à mélanger les cartes (baptisées DeckMate). Des clichés montrent notamment une table à rayons X utilisée pour trafiquer les jeux et un logiciel capable de suivre les cartes en temps réel. Des messages échangés entre les membres du réseau évoquent aussi la nécessité de « perdre volontairement » certaines parties afin d’éviter de susciter la méfiance.

Angelo Ruggiero Jr.

Des arrestations dans le monde du sport et du crime organisé

L’opération a conduit à 31 arrestations, dont 13 individus liés à la mafia new-yorkaise, parmi lesquels Angelo Ruggiero Jr., fils d’un ancien lieutenant du clan Gambino. Côté sportif, le coach des Portland Trail Blazers Chauncey Billups ainsi que l’ex-joueur de NBA Damon “Dee Jones” Jones figurent parmi les personnes interpellées.

Cette affaire rappelle que les données stockées sur iCloud ne sont jamais totalement privées. Bien qu’Apple refuse de déverrouiller les iPhone pour les autorités, la firme peut transmettre des sauvegardes iCloud sur simple présentation d’un mandat. Ne pas oublier qu’aussi pratique soit-il, le cloud peut parfois devenir le « témoin clé » d’une affaire criminelle.