Apple a intégré le conseil consultatif des Game Awards, une manœuvre qui confirme ses ambitions grandissantes dans l’industrie du jeu vidéo. Cette nomination place la société aux côtés des titans du secteur et intervient dans un contexte d’accélération de sa stratégie dans le gaming.

Un siège au sein de l’institution du gaming la plus regardée

La mise à jour du site des Game Awards a officialisé la nouvelle : Apple est désormais le 14ème membre de son conseil consultatif. L’entreprise y rejoint des poids lourds historiques comme Sony, Microsoft et Nintendo, ainsi que des éditeurs majeurs tels qu’Activision, Ubisoft et Rockstar Games.

Le rôle de ce comité est purement stratégique. Sa mission est d’« aider à guider et à faire progresser la mission des Game Awards ». Il est toutefois important de noter que le conseil n’a aucune implication dans le processus de vote. Il ne participe ni à la sélection des nominés ni à celle des lauréats, une tâche dévolue à un jury international composé de médias.

Cette entrée est d’autant plus significative que les Game Awards, créés en 2014 par Geoff Keighley, sont devenus un événement pour les joueurs. Souvent qualifiée d’« Oscars du jeu vidéo », la cérémonie est diffusée exclusivement en ligne et a battu son record d’audience en 2024 avec 154 millions de spectateurs, soit une croissance de 31 % sur un an.

Une stratégie gaming qui prend forme au-delà d’Apple Arcade

L’arrivée d’Apple dans cette instance n’est pas une surprise, mais la suite logique de plusieurs actions menées cette année. Le fabricant d’iPhone a notamment lancé Apple Jeux sur iOS 26, une application dédiée sur iOS servant de hub unifié pour la bibliothèque de jeux des utilisateurs, leur flux social et leur abonnement Apple Arcade.

De plus, Apple a également franchi une étape cet été en réalisant sa toute première acquisition d’un studio de jeu vidéo. Bien que l’entreprise ait affirmé que cette opération ne représentait pas un changement de cap, elle témoigne d’un intérêt pour la création de contenu et le gaming.

Cette présence au conseil des Game Awards consolide donc la crédibilité d’Apple dans une industrie qu’il cherche à investir plus sérieusement. La prochaine cérémonie, qui se tiendra le 11 décembre 2025 (12 décembre en réalité en Europe à cause du décalage horaire) depuis le Peacock Theater de Los Angeles, sera la première avec Apple dans ce nouveau rôle.