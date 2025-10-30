Plusieurs propriétaires d’AirPods Pro 3 signalent un problème de bruit parasite, décrit comme un son statique ou un sifflement. Ce défaut se manifeste principalement lorsque les modes de traitement audio comme la réduction de bruit active sont activés, mais qu’aucun son n’est joué. Alors que tous les utilisateurs ne sont pas touchés, les témoignages décrivent une expérience parfois très désagréable.

Sifflement et bruit statique gâchent l’expérience des AirPods Pro 3

Les utilisateurs touchés décrivent sur Reddit et MacRumors le son de plusieurs manières : un bruit blanc, un son de pluie ou encore le bruit d’un océan similaire à celui d’un coquillage contre l’oreille. Pour un utilisateur, le problème est étrange : « On pourrait penser que c’est défectueux, mais c’est dans les deux oreilles ?? », écrit-il. Il note que si la réduction de bruit active atténue les basses fréquences, « les hautes fréquences semblent en fait devenir PLUS FORTES ». Une autre personne a renvoyé ses écouteurs car le bruit était « très prononcé […] surtout dans l’écouteur droit » et il n’appréciait pas le nouveau profil sonore.

L’expérience peut même devenir douloureuse. Un témoignage rapporte un sifflement aigu dans un avion en plein vol. La cause serait une mauvaise étanchéité de l’embout, créant une boucle de rétroaction de la réduction de bruit et un « cri perçant et douloureusement fort », selon l’utilisateur. Chaque tentative de réajustement empirait la situation, le forçant à utiliser d’autres écouteurs.

Une cause inconnue et des solutions incertaines

Le problème ne semble pas systématique, certains utilisateurs n’expérimentant aucun défaut. L’origine exacte du bruit, matérielle ou logicielle, reste indéterminée. Si le souci est logiciel, Apple pourrait le corriger via une mise à jour du firmware. Pour l’instant, la seule solution radicale est de désactiver les modes de réduction de bruit et de transparence.

Apple semble prendre le problème au sérieux, puisque des employés d’Apple Store ont reçu pour consigne d’échanger les AirPods Pro 3 des clients se plaignant du bruit statique. Cependant, plusieurs utilisateurs rapportent que le problème persiste même avec une paire de remplacement.