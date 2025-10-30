Apple a annoncé plusieurs mises à jour pour l’App Store, destinées à offrir plus de flexibilité aux développeurs. Ces changements visent à optimiser le processus de soumission des applications et renforcent les outils de promotion avec une extension des pages produit et des codes d’offre.

Un processus de révision plus souple et plus rapide

La principale nouveauté concerne le processus de révision. Les développeurs peuvent désormais soumettre des éléments additionnels pour examen même si une version de leur application est déjà en cours de validation. Cette flexibilité permet par exemple de proposer un correctif pour un bug critique, de nouveaux événements intégrés dans les applications ou des fonctionnalités en lien avec Game Center (succès, classements) sans attendre la fin de la première soumission, fluidifiant ainsi considérablement tout le processus.

Apple double également les capacités de promotion directement sur l’App Store. Les développeurs peuvent maintenant créer jusqu’à 70 pages produit personnalisées pour mettre en avant des fonctionnalités spécifiques de leurs applications, en leur assignant des mots-clés pour améliorer leur visibilité.

Des changements pour les codes promo

Parallèlement, les « codes d’offre », qui permettent de proposer des réductions ou la gratuité sur les achats intégrés, sont étendus à tous les types de contenus (consommables, non consommables, etc). Ils remplaceront les anciens codes promo pour les achats intégrés à partir du 26 mars 2026. Les codes promo ne serviront plus qu’à offrir des téléchargements gratuits d’applications.

Voici ce qu’écrit Apple à ce sujet :