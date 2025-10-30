App Store : Apple change les codes promo et fait d’autres changements
Apple a annoncé plusieurs mises à jour pour l’App Store, destinées à offrir plus de flexibilité aux développeurs. Ces changements visent à optimiser le processus de soumission des applications et renforcent les outils de promotion avec une extension des pages produit et des codes d’offre.
Un processus de révision plus souple et plus rapide
La principale nouveauté concerne le processus de révision. Les développeurs peuvent désormais soumettre des éléments additionnels pour examen même si une version de leur application est déjà en cours de validation. Cette flexibilité permet par exemple de proposer un correctif pour un bug critique, de nouveaux événements intégrés dans les applications ou des fonctionnalités en lien avec Game Center (succès, classements) sans attendre la fin de la première soumission, fluidifiant ainsi considérablement tout le processus.
Apple double également les capacités de promotion directement sur l’App Store. Les développeurs peuvent maintenant créer jusqu’à 70 pages produit personnalisées pour mettre en avant des fonctionnalités spécifiques de leurs applications, en leur assignant des mots-clés pour améliorer leur visibilité.
Des changements pour les codes promo
Parallèlement, les « codes d’offre », qui permettent de proposer des réductions ou la gratuité sur les achats intégrés, sont étendus à tous les types de contenus (consommables, non consommables, etc). Ils remplaceront les anciens codes promo pour les achats intégrés à partir du 26 mars 2026. Les codes promo ne serviront plus qu’à offrir des téléchargements gratuits d’applications.
Voici ce qu’écrit Apple à ce sujet :
Les codes d’offre s’appuient sur les fonctionnalités des codes promo et offrent des options améliorées en matière de configuration et d’éligibilité des clients. Par conséquent, à compter du 26 mars 2026, vous ne pourrez plus créer de codes promo pour les achats intégrés depuis l’App Store Connect. Tous les codes promo existants que vous avez créés pour les achats intégrés pourront être utilisés jusqu’à leur date d’expiration. Vous pouvez continuer à utiliser les codes promo afin de permettre aux utilisateurs de télécharger gratuitement votre app.