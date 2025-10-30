Il y a tout juste dix ans, Apple dévoilait une refonte majeure de sa box multimédia : la quatrième génération de l’Apple TV, plus tard rebaptisée Apple TV HD. Lors de l’événement du 9 septembre 2015 à San Francisco, le directeur général Tim Cook avait alors affirmé que « le futur de la télévision est dans les apps ».

Un saut stratégique vers les applications et le jeu

Contrairement aux précédentes versions exclusivement centrées sur iTunes et le streaming de contenus partenaires, cette nouvelle Apple TV plus épaisse inaugurait l’OS tvOS ainsi qu’un App Store dédié, ouvrant la plateforme aux développeurs iOS. Le boîtier intégrait un processeur A8, des capacités de stockage de 32 ou 64 Go, un port HDMI 1.4, Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.0.

La télécommande est également transformée : surface tactile, micro intégré, gyroscope et accéléromètre, connectivité Bluetooth pour fonctionner sans ligne de vue — un vrai changement d’usage pour l’utilisateur quotidien. Avec Siri intégré, il devenait désormais possible de commander le boitier à voix haute, comme « Recherche des comédies récentes », ou bien encore « Montre-moi les films de James Bond », et ce sur plusieurs services simultanément.

Quel bilan après dix ans ?

Si l’ambition d’Apple était de alors convertir la télévision en un écosystème d’apps, jeux et contenus interactifs, le résultat reste au final mitigé : le matériel a durablement façonné l’interface de tvOS, mais le taux d’usage des jeux sur la plateforme n’a pas vraiment connu le boom escompté. C’est pourtant bien ce boitier qui a posé les fondations de la stratégie domotique d’Apple et accomplit en partie le rêve de Steve Jobs de voir Apple se décentrer sur la télé du salon (le co-fondateur d’Apple imaginait même une télévision signée Apple). La « télévision intelligente » souhaitée par Jobs se sera finalement concrétisée autrement…

Aujourd’hui, les rumeurs évoquent un nouveau boîtier Apple TV transformé en véritable hub domotique, ce qui serait à vrai dire une évolution logique pour un appareil passé en quelques années du simple streaming de contenus au multimédia.