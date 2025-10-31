Canva vient de bouleverser l’univers de la création numérique en unifiant les célèbres outils Affinity Photo, Designer et Publisher au sein d’une seule application simplement baptisée Affinity. Cette refonte majeure, désormais totalement gratuite sur Mac (et Windows), marque un tournant stratégique pour la plateforme australienne qui cherche à séduire les utilisateurs professionnels tout en démocratisant l’accès à ses outils.

Une application unique, trois univers créatifs

Avec cette nouvelle version, les utilisateurs retrouvent les fonctions phares des trois logiciels sous une interface unifiée. Trois onglets — Vector, Pixel et Layout — permettent de naviguer entre la conception graphique, la retouche photo et la mise en page. Canva promet une expérience fluide et entièrement personnalisable, avec la possibilité de configurer et partager ses espaces de travail selon ses besoins créatifs.

Une stratégie claire tournée contre Adobe

En rendant l’application Affinity gratuite et sans abonnement, Canva se positionne comme un concurrent frontal d’Adobe, dont les formules par abonnement continuent d’irriter les créateurs. Les utilisateurs devront simplement disposer d’un compte Canva — gratuit ou payant — pour accéder à l’application et, le cas échéant, aux outils d’intelligence artificielle intégrés à la plateforme.

A noter que si la version iPad d’Affinity ne sera disponible qu’en 2026, les actuelles applications mobiles resteront fonctionnelles jusque-là. Ce virage illustre en tout cas la volonté de Canva d’élargir sa base d’utilisateurs vers le marché professionnel, sans rien changer de sa simplicité d’usage. Reste à voir si cette fusion séduira les puristes des anciennes versions ou si elle marquera le début d’une nouvelle ère pour la création visuelle sur Mac et Windows.

