Une nouvelle mention cachée dans le code de la dernière version bêta d’iOS 26.2 a mis la communauté Apple en effervescence. Intitulée Apple Creator Studio, cette référence non documentée alimente toutes les hypothèses — d’un nouveau logiciel créatif à un abonnement pour les professionnels de la création en passant par un futur regroupement des applications pro de la marque.

Un projet secret découvert dans la bêta d’iOS 26.2

Le chercheur en code @aaronp613 a repéré cette mention intrigante au sein de la première bêta d’iOS 26.2. Si Apple garde le mystère total, le nom “Creator Studio” suggère un service destiné aux créatifs, potentiellement lié à la production vidéo, à la musique ou au design. Plusieurs analystes estiment qu’il pourrait s’agir d’un abonnement unique regroupant Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro — les outils phares du catalogue professionnel d’Apple.

IOS 26.2 beta 1 has a reference to « Apple Creator Studio » At this time, It is unclear what this may be for pic.twitter.com/n4fGyOnCKW — Aaron (@aaronp613) November 5, 2025

Vers un “Adobe Creative Cloud” à la sauce Apple ?

Avec un positionnement similaire à celui d’Adobe Creative Cloud, Apple Creator Studio pourrait offrir un accès unifié à ses applications de création sur Mac et iPad. L’intégration d’outils tels que Motion, Compressor ou MainStage serait cohérente avec la stratégie de l’entreprise, qui mise de plus en plus sur les revenus issus des services. Apple pourrait ainsi séduire les créateurs indépendants et les studios en quête d’une alternative plus accessible à l’écosystème Adobe.

Reste à savoir si cette découverte annonce un lancement imminent ou n’est encore qu’un test interne. Si le projet se concrétise, Apple Creator Studio pourrait redéfinir la création numérique dans l’écosystème iOS et renforcer encore la position du géant californien sur le marché des outils professionnels.